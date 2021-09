Urach posa ao lado do ex-marido Thiago Lopes e choca fãs ao afirmar que eles 'estão se entendendo'

Após a polêmica envolvendo trocas de farpas e ameaças entre Urach e o empresário Thiago Lopes, o ex-casal surgiu junto nos stories da modelo na manhã desta quinta-feira (30). Aparentemente, eles parecem estar se entendendo e começando a conversar sobre a separação. As informações são da Revista Quem.

VEJA MAIS

Em uma publicação feita no Instagram, Andressa garantiu que ela e Thiago estão se entendendo. Mas, apesar do clima tranquilo, eles confirmaram que vão seguir com o divórcio, porém, prestará toda assistência à influencer.