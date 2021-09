Andressa Urach anuncia retorno à prostituição após separação: ‘Voltei, amor’

Andressa Urach tem passado por um período conturbado em sua vida. Após anunciar a separação de Thiago Lopes, de quem está grávida, e precisar ser internada em uma clínica psiquiátrica para tratar seu transtorno borderline, ela informou aos seguidores que voltará a se prostituir. As informações são da Revista Quem.

Em seu instagram, a modelo fez um post em que aparece de top e biquíni cavado e escreveu: "Aviso: a Imola voltou". "Imola" é o nome que Andressa usava na época em que se prostituía. No post, ela ainda avisou que veria os fãs no Gruta Azul, nome de uma boate de entretenimento adulto em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.

(Reprodução: Instagram)

Durante uma entrevista, ela confirmou que, de fato, voltou à prostituição: "Não quero falar sobre, mas é a verdade. Voltei, amor", respondeu. Ela ainda deixou claro que não abortou o bebê que está esperando: "Ele acha que eu tirei o neném e quer me internar. Mas eu não tirei, só estou voltando a trabalhar porque tenho contas pra pagar já que ele me deixou grávida", explicou.