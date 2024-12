Globo homenageia Ney Latorraca com programação especial; confira

A TV Globo e os canais VIVA e GNT vão prestar homenagens em memória à carreira de Ney Latorraca, que faleceu nesta quinta-feira (26). A TV Globo vai exibir o "Conversa com Bial" transmitido em 2021, em comemoração aos 70 anos de vida de Ney Latorraca. No encontro remoto, o ator compartilha momentos marcantes de sua de vida, desde a infância e as dificuldades, sobretudo financeiras, enfrentadas por sua mãe, até sua paixão por atuar, e o papel da atividade como solução, a princípio, para essas dificuldades. “Para sobreviver eu preciso representar. Trabalhando é que eu sobrevivo”, diz. “E tudo com muito humor, com muita graça”, completa.

O programa revisita alguns de seus principais trabalhos: desde sua estreia em novelas com “Beto Rockfeller” (1968); passando por “Escalada” (1975), ao grande sucesso em “Vamp” (1991). Também traz sua presença marcante em programas de humor, como “TV Pirata”, de 1988. No teatro, destaca “O mistério de Irma Vap” (1986 – 1997), que ficou 11 anos em cartaz e entrou para o Guiness Book, e “Othello” (1982). E, no cinema, títulos como “O Beijo no Asfalto”, de 1980; entre outros.

O episódio celebra a relevância e o legado de Ney Latorraca como um dos grandes nomes da dramaturgia brasileira, e vai ao ar hoje, dia 26, na TV Globo após o ‘Jornal da Globo’, e amanhã, dia 27, às 23h30, no GNT.

Às 22h, o VIVA exibe o episódio Os Diferenciados, da série ‘A Grande Família’, em que o ator interpreta o papel do cantor Fred Marques. Às 22h30, vai ao ar no GNT o episódio do "Que História É Essa, Porchat?", em que Fábio Porchat recebe Ney Latorraca, Cláudia Raia e Marcos Veras.

O Globoplay destaca, na página inicial, dois trilhos especiais em reverência à trajetória do ator. Homenagem a Ney Latorraca conta com títulos de trabalhos que marcaram todas as fases de sua carreira, como: "Vamp", em que interpretou o vilão icônico Vlad, o líder dos vampiros da novela, um dos personagens mais marcantes da teledramaturgia brasileira; "Da Cor do Pecado", com destaque para o granfino Eduardo, que levou leveza e humor à trama. Já o especial "Memórias de Ney Latorraca" destaca participações e entrevistas do artista em programas como "Conversa com Bial", "Que História É Essa, Porchat?", "Programa do Jô", "Vídeo Show", o documentário "Grandes Atores" e outros.