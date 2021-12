Turnê de Spice Girls poderá acontecer em 2022

Melanie C, uma das cantoras do grupo Spice Girls, contou que talvez a banda faça uma nova turnê em 2022.

"Estamos falando sobre isso constantemente. Sempre foi o plano. Fizemos estes shows incríveis no estádio há dois anos. Foi a melhor coisa que já fizemos. A criatividade foi tão incrível. Tivemos o melhor momento", relembrou.

A cantora também revelou que a ligação entre as cinco é mais forte do que nunca e que as feridas do passado estão curadas. “Todas essas feridas estão curadas. Acho que ao nos tornarmos mães, temos esse novo respeito mútuo e agora somos mais velhas, eu diria que agora, especialmente depois de 2019 – e isso inclui Victoria, mesmo que ela não estivesse no palco conosco, ela estava muito envolvida nesse espetáculo – temos mais amor e respeito um pelo outro agora do que jamais tivemos”.