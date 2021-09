Traição? Maiara usa ‘chifres’ em live e fãs especulam sobre término com Fernando

Durante uma live entre as irmãs Maiara e Maraisa, na noite desta terça-feira (7), um detalhe chamou atenção dos fãs. Maiara, que se separou recentemente do noivo, o sertanejo Fernando Zor, dupla com Sorocaba, apareceu brincando com um filtro de chifres. As informações são do Metrópoles.

Em um dos trechos da conversa, Maraisa, que toma um drink em um restaurante, chama a irmã: “Vem para cá, estou do lado, vem para cá”, diz. Em um certo momento, a ex de Fernando, que brinca com o filtro de chifres fala: “Parece que tem uma coisa me seguindo e eu não sei o que é, irmã. A minha cabeça está pesando”, ironiza.

Maraisa continua: “Tem que tirar isso da sua cabeça. Não te pertence, não. Por isso que não namoro. Isso aí não me pega nunca. Está louca. Cabeça até doeu só de imaginar”. A cantora ainda brinca: “Não queria te falar, mas estou num date romântico, irmã”.

Juntos desde o início de 2019 e entre várias idas e vindas, Maiara e Fernando ficaram noivos em fevereiro deste ano, durante viagem a Dubai, nos Emirados Árabes, após um salto de paraquedas.

