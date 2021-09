Amigos dizem que fim do noivado de Maiara e Fernando Zor agora é definitivo

O fim do noivado dos sertanejos Fernando Zor e Maiara é definitivo segundo amigos da irmã de Maraisa. Juntos desde o início de 2019 e entre várias idas e vindas, algumas relâmpago, os cantores ficaram noivos em fevereiro passado durante viagem a Dubai (Emirados Árabes) após um salto de paraquedas.

A separação teria ocorrido por ciúmes do cantor em relação ao sertanejo Henrique, dupla de Juliano. Segundo o colunista Leo Dias, do portal “Metrópoles”, Maiara não pensa em voltar atrás. “Desta vez ela está decidida”, asseguraram amigos da intérprete de “Sorte Que Cê Beija Bem”.

Há algum tempo essas mesmas pessoas relatam que a cantora já estava desanimada com o namoro com Fernando, que teria tentado afastar a artista de Henrique e atuado para ela não gravar músicas dele. Teria sido uma postagem dela cantando música do sertanejo, “Arranhão”, o estopim para a separação.

Horas após a separação vir à tona, a sertaneja se encontrou com Anitta nos EUA e a “Poderosa” gravou uma série de vídeos dando conselhos para a cantora. “Vem com a mamãe que eu vou te ensinar como é que vive querida, que você tá vivendo errado”, disse.