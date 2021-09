Maiara curte vida de solteira com Anitta após suposto término

Maiara, da dupla com Maraisa, terminou seu noivado com Fernando, segundo informações da jornalista Fábia Oliveira, do jornal O Dia. Para curtir a vida de solteira, a cantora sertaneja, que viajou para os Estados Unidos com a irmã, para cumprir compromissos profissionais, aproveitou uma boate no último sábado (4) com a amiga, Anitta.

Em seus stories do Instagram, Anitta compartilhou alguns momentos com a sertaneja. “Olha quem vai sair comigo hoje”, escreveu a artista. Em seguida, a famosa brincou: “Vem com a mamãe que eu vou te ensinar como é que vive, querida, que você tá vivendo errado”.