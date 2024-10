Tom Zé recebe alta após quase um mês internado em São Paulo; cantor sofreu acidente doméstico

O cantor Tom Zé, de 88 anos, recebeu alta do Hospital Beneficência Portuguesa, em São Paulo, nesta terça-feira (01/10). O artista passou 20 dias internado após sofrer uma queda em sua casa, o que resultou em uma dor de cabeça intensa e persistente. Ele foi admitido no hospital no dia 11 de setembro, mas a informação sobre sua internação foi divulgada apenas no dia 23, por intermédio das redes sociais do próprio músico.

[[(standard.Article) Tom Zé, que tem show marcado em Belém, recebe alta hospitalar e se recupera em casa]]

Durante o período em que esteve internado, Tom Zé apresentou evolução positiva no estado de saúde, o que possibilitou sua liberação para retornar ao lar.

Vale lembrar que esta não é a primeira internação recente do cantor. Em agosto, ele já havia sido hospitalizado em São Paulo devido a sintomas gripais, permanecendo em observação médica por cinco dias. Após essa internação, Tom Zé se recuperou em casa.