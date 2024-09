Tom Zé é hospitalizado após sofrer acidente doméstico

Considerado um dos grandes nomes da música popular brasileira (MPB), o cantor e compositor Tom Zé, de 87 anos, foi internado em São Paulo após sofrer uma queda em sua casa.

VEJA MAIS



[[(standard.Article) Tom Zé, que tem show marcado em Belém, recebe alta hospitalar e se recupera em casa]]

A informação veio à público através de um comunicado nas redes sociais do artista. “Para compartilhar com vocês a notícia de que Tom Zé está internado para tratamento de saúde, aqui em São Paulo. Uma queda em casa motivou essa internação do artista que pula do palco com desenvoltura, ora vejam”, diz a publicação.

A nota não informou em qual hospital Tom Zé está internado, mas segundo a assessoria o artista já recebeu diagnóstico e está em tratamento.

“Ontem foram estabelecidos o diagnóstico e a terapêutica e, queira Deus, logo o teremos saudável e entregue a essa música, essa arte que é sua alegria e a nossa também”, informa a assessoria.

Nos comentários, fãs e colegas do artista lhe desejaram melhoras. “Todas as melhores energias pro saltitante Tom Zé!”, escreveu a jornalista Astrid Fontenelle. “Melhoras, mestre!”, comentou o ator e músico André Frateschi.

É a segunda vez que o cantor é internado em um mês. Em agosto, ele deu entrada no no hospital Beneficência Portuguesa com sintomas de gripe e precisou ficar internado devido à idade avançada, depois seguiu com a recuperação em casa.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)