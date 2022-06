'Você não pode defender a democracia se tornando ameaça a ela', diz Tiago Leifert; vídeo

Ex-apresentador do Big Brother Brasil, Tiago Leifert foi alvo de críticas na última semana após dizer que preferiria levar um tiro ao ter que votar em Lula ou Bolsonaro. A declaração foi feita no episódio do podcast “Cara a Tapa” de Rica Perrone, que foi ao ar no dia primeiro de junho. Nesta terça-feira (7), o jornalista publicou um vídeo, por meio do Instagram, em que afirmou que a vida virtual está bem “chata” após a entrevista.

O apresentador disse que resolveu postar o vídeo para dizer algumas coisas para as pessoas novas que apareceram para disparar xingamentos contra ele. Leifert segue dizendo que deu três entrevistas nos últimos tempos e que as pessoas podem ver as entrevistas, caso queiram lhe conhecer, porque as manchetes não dão a ideia completa e verdadeira do que foi dito.

Em seguida, o ex-funcionário da Rede Globo disse que o erro dele foi falar sobre política: "Eu cometi um erro grave que foi: eu falei como eu penso politicamente". Tiago conta que foi chamado de diversas coisas após a declaração, como “covarde, imbecil, burro”.

Camisa de Tiago Leifert que diz "sem mais mentiras", em inglês (@tiagoleifert/Instagram)

"Por que eu não posso falar o que eu penso?", perguntou ele na publicação. Leifert também pontuou que pessoas que defendem a democracia tiveram atitudes antidemocráticas. "As pessoas que vieram defender a democracia [...] são as primeiras a dizer que você é um imbecil e idiota porque você é diferente delas", disse o jornalista. E completou: "Engraçado, na minha cabeça, essa é a coisa mais antidemocrática".

Tiago ainda levantou críticas quanto às pessoas que ele chamou de “polícia virtual dos costumes” que esperam a pessoa errar para atacar. O ex-apresentador ainda termina: "Sei que não vai adiantar, sei que vou continuar sendo chamado de burro [...] mas confia em mim, eu tô [...] se você acha que a democracia tá sobre ameaça, você não pode defender a democracia se tornando você também uma ameaça a ela”.

Confira o vídeo de Tiago Leifert na íntegra:

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Ana Carolina Matos)