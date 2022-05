Thaís Macêdo revela como é realizada a seleção para o Big Brother Brasil

A curiosidade do telespectador e dos aspirantes a participantes do Big Brother Brasil é: como ser selecionado?

Entre muitas especulações, a seleção tem mudado durante os anos, principalmente porque a quantidade de anônimos diminuiu nas últimas três edições, com a chegada dos famosos.

A primeira paraense a participar do reality foi Thaís Macêdo. Ela fez parte do elenco do BBB 6 e foi a 6º eliminada com 57% dos votos. Em conversa com o Te puxa Podcast, a psicóloga contou como foi convidada para o programa global.

Thaís falou que a produção do BBB insistiu bastante para que ela fosse realizar outras etapas da seleção, na ocasião, ela lembra que estava trabalhando quando recebeu ligações insistentes da Globo.

“No primeiro momento eu achei que era trote”, contou. “Não é trote a gente já está com a passagem comprada, vou te mandar o voo”, acrescentou.

Thais contou que a seleção é rigorosa, entre testes e exames. São realizados testes de vídeo, foto, psicológico, entre outros, além de uma bateria de exames: físico, urina, fezes, cardiológico, ginecológicos, etc.

“A gente vai para aquela entrevista com o Boninho que fica todo mundo na mesa e você senta na cadeira”, relevou.

