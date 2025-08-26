Capa Jornal Amazônia
Taylor Swift e Travis Kelce anunciam noivado nas redes sociais

Cantora de 35 anos exibiu o anel de compromisso recebido do jogador de futebol americano

O Liberal
fonte

Taylor Swift e Travis Kelce (Reprodução / Instagram @taylorswift)

A cantora Taylor Swift e o jogador de futebol americano Travis Kelce, ambos com 35 anos, anunciaram o noivado nesta terça-feira (26). O comunicado foi feito pela artista em suas redes sociais, onde publicou imagens do pedido e mostrou o anel de compromisso.

O casal oficializou o relacionamento após um período de namoro que recebeu intensa cobertura da imprensa. A cantora divulgou o noivado diretamente em suas plataformas sociais, onde publicou fotos do momento especial.

As fotografias compartilhadas por Swift mostram o pedido de casamento, embora o local exato não tenha sido revelado. Até o momento, o casal não divulgou informações sobre a data do casamento ou outros planos futuros.

Exposição do relacionamento de Taylor Swift

Antes de se relacionar com Kelce, Swift teve outros namoros que serviram como inspiração para diversas de suas canções de sucesso. Sua carreira musical frequentemente incorpora elementos de suas experiências pessoais.

Travis Kelce comenta atenção da mídia

O relacionamento entre a cantora e o atleta tem enfrentado desafios relacionados à exposição pública. Em entrevista ao podcast Bussin' With the Boys, Travis Kelce comentou sobre a dificuldade de lidar com a atenção da mídia: “Essa é provavelmente a única coisa que eu não entendi direito até entrar nessa”.

O jogador também relatou um episódio que ilustra a perseguição da imprensa: “Eu estava jogando golfe e, de repente, no meio das árvores, apareceu um cara com uma câmera. Tipo, m****. Preciso ir ao banheiro agora”.

Apesar dos desafios impostos pela fama, Kelce afirmou que mantém o relacionamento com naturalidade: “Estamos nos divertindo, sendo um casal. Estamos apenas curtindo a vida e nos divertindo, indo a jogos de hóquei”.

