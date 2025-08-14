Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Elizabeth Taylor emprestará nome a nova música de Taylor Swift. qual a ligação entre as duas?

Estadão Conteúdo

Taylor Swift anunciou os títulos da sequência de músicas que estarão em seu próximo álbum, The Life of a Showgirl, nesta quarta, 13. Uma sequência de referências chamou a atenção: Ofélia, personagem de Shakespeare, Father Figure, mesmo título de um sucesso de George Michael, Elizabeth Taylor, nome de uma grande atriz da Era de Ouro de Hollywood.

Taylor aparece mergulhada na água na capa do disco. Segundo ela, uma referência a como terminava um show após a The Eras Tour - em um banho relaxante em uma banheira -, mas, segundo os fãs, também uma possível inspiração em Ofélia, pintura de John Everett Millais, que mostra a personagem de Shakespeare cantando antes de se afogar.

A estética "vintage" e as roupas brilhantes escolhidas pela cantora podem ter sido baseadas em uma mulher que, apesar de colecionar prêmios, chamava mais a atenção do grande público pelos relacionamentos e a vida pessoal: Elizabeth Taylor. Nesta quinta, 14, o site Entertainment Tonight reuniu alguns aspectos da carreira de Taylor e Elizabeth para traçar um possível tom da segunda faixa de The Life of a Showgirl.

Elizabeth Taylor venceu dois Oscars e colecionou papéis importantes no cinema. Atuou em filmes como Gata em Teto de Zinco Quente, De Repente, No Último Verão e Quem Tem Medo de Virginia Woolf?. Não é a primeira vez que a cantora faz referência à atriz em suas músicas - Elizabeth já apareceu em Ready For It?, do álbum Reputation, e Taylor apareceu como ela no clipe de Wildest Dreams, do álbum 1989.

Apesar das inúmeras conquistas e contribuições de Elizabeth para o cinema, foi o intenso interesse na vida pessoal o que acompanhou a trajetória da atriz. A artista foi casada oito vezes com sete homens. Os relacionamentos passaram a ser alvo de escrutínio quando ela se casou com o cantor Eddie Fisher, amigo do produtor Mike Todd, com quem Elizabeth também havia sido casada.

Um dos relacionamentos da atriz, com o ator Richard Burton, foi o responsável por popularizar o termo "paparazzi". Elizabeth se casou duas vezes com o artista e o caso chegou a receber condenação oficial no Vaticano por "vadiagem erótica".

A liberdade desempenhada pela atriz e pautas que ela levantou com os papéis que interpretou levaram Elizabeth Taylor a ser chamada de "feminista acidental". Para se ter uma ideia da importância da artista, ela foi a primeira atriz a receber um salário milionário por seu papel no filme Cleópatra e usou o dinheiro para investir em um império de perfumes e joias.

A inspiração de Elizabeth para Taylor deve ir além das joias que a cantora veste na capa de seu próximo disco. A cantora também vem desempenhando um papel importante para a indústria musical, mas, muitas vezes, o grande interesse se direciona aos relacionamentos da artista. Prova é que, quando uma música é lançada, o público e muitos fãs se desdobram para descobrir sobre quem Taylor escreveu a canção antes de analisar as letras e as melodias.

A cantora não confirmou se esse será mesmo o tom da música que leva o nome da atriz. Fato é que Taylor deve destrinchar sua vida como figura pública no novo álbum - o próprio título dá essa dica. The Life of a Showgirl soma 12 faixas e será lançado no dia 3 de outubro.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

TAYLOR SWIFT/NOVA MÚSICA/ELIZABETH TAYLOR
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

APRESENTAÇÕES

Paulo Ricardo abre noite de shows no Mangueirão; palco ainda recebe Raça Negra e Fruto Sensual

Programação reúne ícones do pop rock, pagode romântico e brega paraense em noite histórica

14.08.25 23h47

FOFO

Nasce o primeiro neto da cantora Joelma, Oliver, filho de Yasmin Mendes

Notícia foi confirmada por Natália Sarraf irmã de Yasmin e filha mais velha da artista

14.08.25 22h48

INTOLERÂNCIA RELIGIOSA

Padre é notificado após declarações preconceituosas sobre morte de Preta Gil durante missa

Diocese diz que padre prestará esclarecimentos às autoridades competentes

14.08.25 22h35

MOVIMENTO

Dança em Trânsito traz quatro companhias internacionais e duas nacionais para Belém

O festival internacional de dança contemporânea que tem por objetivo valorizar, promover e democratizar esta expressão artística através do intercâmbio entre artistas e companhias do Brasil e do exterior

14.08.25 10h46

MAIS LIDAS EM CULTURA

FAMOSOS

Gominho visita cachoeira e diz ter sentido presença de Preta Gil: 'Senti o perfume dela'

A relação entre Gominho e Preta Gil foi construída ao longo de mais de uma década e marcada por laços afetivos profundos

31.07.25 10h58

luto

Morre Décio Otero, bailarino e fundador do Ballet Stagium, aos 92 anos

Otero foi autor de mais de 100 coreografias na companhia, que fundou ao lado da mulher, a húngara radicada brasileira Marika Gidali, nos anos 1970

29.07.25 18h57

'Nunca fiz piadas sobre a morte de Preta Gil', afirma Léo Lins

27.07.25 18h52

Regina Duarte recebe homenagem no SBT por contribuição à televisão brasileira

26.07.25 12h33

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda