O Liberal chevron right Cultura chevron right Música

Taylor Swift anuncia lançamento do 12º álbum em podcast com namorado; veja a data

‘The Life of a Showgirl’ é o primeiro álbum novo de Swift desde o encerramento da The Eras Tour

Gabrielle Borges
fonte

Em um vídeo da prévia da participação de Taylor e que foi postado no Instagram do podcast, a cantora aparece retirando uma maleta com as iniciais “TS” em laranja e afirma: “Este é meu novo álbum (Reprodução/ Redes Sociais)

Os Swifities (como são conhecidos os fãs da artista norte-americana Taylor Swift) têm motivos para ficarem felizes e comemorar: A cantora anunciou na madrugada desta terça-feira (12), o lançamento do seu 12º álbum da carreira, que tem como título ‘The Life of a Showgirl’. A novidade foi revelada no podcast New Heights Show, ao lado de Travis Kelce, namorado de Swift. Confira mais detalhes

Em um vídeo da prévia da participação de Taylor postado no Instagram do podcast, a cantora aparece retirando uma maleta com as iniciais “TS” em laranja e afirma: “Este é meu novo álbum.”

É válido ressaltar que esse é o primeiro álbum de Swift desde o encerramento da The Eras Tour, que quebrou recordes, em dezembro de 2024. O novo cd também era muito esperado pelos fãs da artista.

Quando será lançado o novo álbum da Taylor Swift?

The Life of a Showgirl será lançado em 13 de outubro e já está em pré-venda disponível no site da cantora em vinil, CD e cassete. 

O último álbum de estúdio da cantoraThe Tortured Poets Department, foi lançado em abril de 2024, sendo expandido duas horas depois para um álbum duplo intitulado The Anthology.

Vale lembrar também que recentemente, em maio de 2025, Taylor Swift adquiriu de volta os direitos de seus seis primeiros álbuns. A informação foi confirmada pela própria cantora, que escreveu para os fãs em seu site oficial.

Taylor Swift perdeu os direitos autorais de suas canções e lançamentos em 2019, quando sua primeira gravadora, a Big Machine, os vendeu para o executivo musical Scooter Braun. Desde então, ela enfrenta uma batalha de regravação de álbuns e pela recuperação de direitos autorais

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)

.
