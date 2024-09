Taís Araújo ficará fora da próxima edição de The Masked Singer; saiba o motivo

A atriz Taís Araújo não participará da próxima temporada de The Masked Singer Brasil, após quatro edições como jurada. A informação foi confirmada pelo colunista Leo Dias, nesta segunda-feira (2/09), informando, inclusive, que foi ela própria que pediu o afastamento, pois está se dedicando à preparação para as gravações de uma nova novela, que estreará em breve.

De acordo com o colunista, Taís integrará o elenco do remake novela Vale Tudo, que tem estreia prevista para março de 2025, e já está envolvida em uma rotina intensa de preparação. Isso tornaria inviável conciliar os compromissos com as gravações do programa musical.

As gravações de The Masked Singer estão programadas para ocorrer em janeiro, em São Paulo. Como Taís Araújo reside no Rio de Janeiro, a logística dificultaria ainda mais sua participação.

Além disso, Eliana assumirá o comando da próxima edição do programa, substituindo Ivete Sangalo. Até o momento, não há confirmação sobre a permanência de Sabrina Sato, Paulo Vieira e José Loreto como jurados, mas há rumores de que toda a equipe poderá ser renovada para esta edição.