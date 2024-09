Suposto filho de Gugu ganha direito à realização do teste de DNA

O comerciante Ricardo Rocha, suposto filho de Gugu Liberato, conseguiu sua primeira vitória na luta para ser reconhecido como herdeiro do apresentador, que faleceu em 2019. Após uma audiência conciliatória, na última segunda-feira (9), Ricardo conquistou o direito à realização do teste de DNA.

Na última terça-feira (10), outra audiência de conciliação foi realizada na 4ª Vara da Família e Sucessões do Tribunal de Justiça de São Paulo, entre a equipe jurídica dos filhos do comunicador e os advogados do comerciante, para definir as regras para a realização do exame de DNA.

Segundo a decisão, o corpo do apresentador não será exumado. Para isso, será coletado material genético da mãe do apresentador, Maria Liberato, e do irmão de Gugu, Amandio Liberato. Já da parte do comerciante, a mãe dele, Otacília, e a irmã também cederão sangue para a comparação.

Durante a audiência, ficou definido que os exames serão realizados em dois laboratórios diferentes, para tornar mais seguro o resultado dos testes. Com a paternidade de Ricardo determinada, o processo de partilha da herança de Gugu, avaliada em R$ 1 bilhão, pode ser destravado.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)