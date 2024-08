Vídeo: Suposta filha de Neymar manda recado em português para o jogador

No último domingo (11), foi comemorado o Dia dos Pais no Brasil e a suposta filha do jogador Neymar, Jázmin Zoé, de 10 anos, resolveu mandar um recado para o atleta, em português. A mãe da criança, Gabriella Gáspár, compartilhou a mensagem da menina e aproveitou para falar a respeito da expectativa de provar a paternidade do craque brasileiro.

"Minha princesa desejando um feliz Dia dos Pais. Ela já está aprendendo a falar português. Ela sempre pensa no pai, apesar da distância e a demora de tudo", relatou a ex-modelo húngara, que alega ter tido um relacionamento com o jogador em 2013.

No vídeo, a menina húngara deseja em português "Feliz Dia dos Pais" ao craque brasileiro. Veja;

Em uma entrevista, Gabriella contou que a filha quer homenagear o jogador e está reunindo alguns agrados para entregá-los. "Jázmin fez um presente. Como todos os anos, porque sei que 11 de agosto é o Dia dos Pais no Brasil", disse a húngara. "É uma pulseira artesanal. Além disso, tem vários presentes coletados ao longo desses 10 anos", completou.

Ao ser questionada a respeito do resultado do teste de paternidade, Gáspár respondeu: "Isso acontecerá em breve. O DNA é obtido na Hungria. Pedimos um pouco mais de paciência (com relação ao resultado)", disse a ex-modelo.

Além disso, a mulher também revelou que o material para a investigação de paternidade já foi coletado, mas deu a entender que ainda não existe um resultado definitivo acerca do teste:

"O advogado me ajudou muito até aqui (no processo de investigação de paternidade). É verdade que as coisas avançam lentamente, mas tudo de forma positiva. Quero dizer, as coisas estão andando, mas de um jeito certo e seguro", afirmou.

Caso seja confirmado que Neymar é realmente pai de Jázmin, essa será a quarta filha do jogador. O craque já é pai de Davi Lucca, de 12 anos, da Mavie, de 10 meses, e da recém-nascida Helena, de um mês.

(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob a coordenação de Heloá Canali)