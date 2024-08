Neymar faz teste de DNA para descobrir se é pai de criança húngara

Na última terça-feira (06), foi divulgada a informação de que o atacante Neymar Jr. fará um teste de DNA para confirmar a paternidade de uma menina húngara de 10 anos, um possível fruto de um relacionamento casual com a modelo Gabriella Gáspár.

Gabriella alega ter se relacionado com o jogador em Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia, após um amistoso da Seleção Brasileira. Em uma entrevista concedida a uma coluna em março deste ano, ela afirmou: “Minha filha é 100% do Neymar. Ela se parece muito com a Rafaella (irmã do jogador)”. A modelo também destacou as semelhanças entre sua filha e a família de Neymar, mencionando que "Mavie também se parece com Jázmin quando era bebê", completou.

VEJA MAIS

Uma reportagem exibida pelo programa Domingo Espetacular no final de janeiro deste ano, relatou que Gabriella Gáspár seria mãe de uma filha do jogador. Ela afirmou que nunca buscou a Justiça anteriormente, pois acreditava que Neymar reconheceria a filha sem necessidade de ação judicial. “Eu só percebi que estava grávida na 11ª semana de gestação. Eu sei que a filha é dele, porque eu tive relações apenas com ele”, disse a modelo.

A mulher também mencionou que tentou entrar em contato com Neymar e sua família, mas não obteve retorno. Por isso, ela decidiu mover um processo no Brasil, solicitando o exame de DNA e pensão alimentícia. A modelo pede R$ 160 mil por mês, além dos valores retroativos, totalizando cerca de R$ 20 milhões.

“Ela não tem condição econômica para nada. A filha quer fazer natação, balé. O Ney é difícil de encontrar. Ele tem residência, mas é difícil de encontrar, porque aparece quando quer. A criança tem 10 anos e não pode ficar esperando a vida inteira a citação dele”, garantiu o advogado de Gabriella.

Atualmente, Neymar é pai de três filhos: Davi Lucca, de 12 anos; Mavie, que completou 10 meses; e a recém-nascida Helena.

*(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de OLiberal.com)