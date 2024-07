Após reatar com Neymar, Bruna Biancardi quebra silêncio e desabafa: 'Sou crucificada’

Bruna Biancardi usou uma rede social, nesta segunda-feira (29/7), para falar sobre seu relacionamento com Neymar Jr., que foi retomado este mês. Ela afirmou que tem recebido muitas críticas por voltar com o jogador de futebol.

“Ele já errou muito comigo, e sabe disso. Mas aposto que já erraram com você, ou que você já errou com alguém… a diferença é que nossa vida é exposta. Conheço histórias iguais e piores. Não estou normalizando, afinal, ninguém gosta de passar por isso. Não foi fácil”, disse a influenciadora digital nos Stories.

Biancardi revelou que aprendeu a lidar com o ódio dos internautas, comentando que não é possível agradar a todos. Ela mencionou ser "crucificada" mesmo não sendo a errada nas histórias e defendeu sua relação com Neymar.

Contudo, a influencer garantiu que vai viver a relação intensamente e reconheceu o apoio e as críticas dos seguidores, enfatizando que o importante é a felicidade deles.

“Entendo que as pessoas ficam irritadas por terem me apoiado e agora eu estar com ele novamente. Mas, de verdade, o que importa no final é estarmos felizes e com quem amamos. Quem quer o nosso bem, torce pela nossa felicidade. Surpreendentemente, tenho recebido mensagens lindas a respeito de nós”, acrescentou Bruna.

Ao Metrópoles, fontes próximas ao casal revelaram que Biancardi recebeu um presente valioso de Neymar após a reconciliação: com um anel esmaltado com ouro amarelo, avaliado em cerca de R$ 2,5 mil, após o batizado de Mavie, filha do casal de 9 meses.