Neymar se pronuncia sobre suposta paternidade de menina de 10 anos; veja

Neymar Jr. quebrou o silêncio e se pronunciou sobre o processo de paternidade de uma menina de 10 anos, filha de um suposto relacionamento com a ex-modelo húngara Gabriella Gaspar. O envolvimento entre os dois teria ocorrido em 2013, quando o atleta jogou pela Seleção Brasileira em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia.

Em nota em enviada à jornalista Fabíola Reipert, do programa Hora da Venenosa, da TV Record, ele esclareceu: “O processo de investigação de paternidade corre em segredo de Justiça e há impedimento para prestar quaisquer informações”.

Na época, a comunicadora foi a responsável por divulgar que o atleta havia realizado um exame de DNA para determinar se era pai da criança. Se confirmar a suposta paternidade, a menina será a quarta filha de Neymar. Ele já é pai de Davi Lucca, de 12 anos, fruto de seu relacionamento com a influenciadora Carol Dantas; de Mavie, de 10 meses, de seu relacionamento com Bruna Biancardi; e de Helena, de um mês, de seu envolvimento extraconjugal com a modelo Amanda Kimberlly.