Saiba quem é a ex-modelo que afirma ter uma filha de 10 anos com Neymar

Gabriella Gaspar, uma ex-modelo de 30 anos, entrou na Justiça para solicitar o reconhecimento de paternidade do jogador de futebol Neymar. Ela afirma que tem uma filha de 10 anos com o atleta, resultado de um breve relacionamento ocorrido em Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia, em abril de 2013, durante uma partida da Seleção Brasileira na cidade.

Gabriella, que é húngara e reside em Budapeste com a filha, trabalhou como modelo na época do relacionamento com Neymar, mas atualmente está empregada como estoquista.

De acordo com o jornal O GLOBO, Neymar já teria fornecido material genético em Belo Horizonte e aguarda agora os resultados do teste com a suposta filha, Jázmin Zoe.

Na ação judicial, Gabriella solicita uma pensão mensal de 30 mil euros (aproximadamente R$ 178 mil), além do pagamento retroativo referente aos 10 anos de vida da filha. Ela também argumenta que não possui condições financeiras para sustentar a filha sozinha e, por isso, recorre às autoridades judiciais.

Em entrevista à colunista Fábia Oliveira, do portal Metrópoles, Gabriella comentou sobre as semelhanças físicas entre a filha e a família de Neymar:

“Minha filha é 100% do Neymar. Ela se parece muito com a Rafaella. As semelhanças entre minha filha e a família de Neymar são óbvias. Mavie também lembra Jázmin quando bebê,” declarou Gabriella em março.