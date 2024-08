Nadadora expulsa da vila olímpica revela que já recebeu mensagens de Neymar

A nadadora Luana Alonso, do Paraguai, revelou em uma entrevista que já recebeu mensagens do jogador brasileiro Neymar. A declaração da moça foi dada no início deste ano, durante uma entrevista a uma emissora de seu país.

O bate-papo foi recuperado pela Fox Sports, depois que o nome da nadadora paraguaia ficou em evidência quando ela foi expulsa da Vila Olímpica de Paris após ir em um passeio à Disney francesa sem autorização.

“Ele me enviou uma DM. É o máximo que posso dizer”, contou ela ao programa de rádio Aire de Todos, sem dar detalhes de quando a troca de mensagens ocorreu. Luana ainda declarou na ocasião: “Demorei duas semanas e depois respondi. Não posso contar isso aqui”.

Quem é Luana Alonso

Luana Alonso começou a nadar ainda pequena e estuda nos Estados Unidos, onde participou de várias competições universitárias. Estreou nas Olimpíadas de Tóquio 2020, aos 17 anos, onde escolheu representar o Paraguai. Ela competiu nos 100 metros borboleta e terminou em 28º lugar.

Aos 20 anos, ela participou dos 100m borboleta nos Jogos Olímpicos de 2024 em Paris, mas foi instruída a deixar a Vila Olímpica em meio a alegações de oficiais da equipe de que ela teria criado uma "atmosfera inadequada" devido ao seu comportamento. Ela afirmou que teria irritado os dirigentes da delegação paraguaia após afirmar que gostaria de competir pelos EUA. Após sua participação em Paris-2024, Luanan anunciou que vai se aposentar da natação.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)