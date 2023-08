Sucesso no trap: Conheça Oruam, filho de Marcinho VP, que não pode se apresentar em São Paulo

Com mais de quatro milhões de seguidores no Instagram, o trapper Oruam vem se destacando no cenários nacional. Aos 22 anos, ele tem conquistado espaço na música, só no Spotify são mais de seis milhões de ouvintes mensais.

Oruam, que é da Cidade de Deus, é considerado uma das maiores revelações do gênero em 2022. A música “Invejoso” se tornou um grande hit em todo Brasil, contando com as participações de Chefin, Jhowzin e Raffé, com mais de 100 milhões de plays nas plataformas digitais. Tem ainda “Terra Prometida” e “Assault Carro Forte”, feat com Borges, Bielzin, Orochi e Chefin.

Um dos maiores sucessos de Oruam, é “Filho do Dono”. A parceria com Mc Cabelinho rendeu um single que fala sobre fé e força.

Mesmo com tanto sucesso ele precisa lidar com alguns problemas profissionais.

O youtuber Rafael Walter fez um vídeo no Tik Tok revelando a identidade do pai de Oruam. No vídeo viral, ela conta que o artista é filho de Marcinho VP, ex-chefão do Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro. Com o viral, Oruam precisou vir a público confirmar a informação.

O artista já se envolveu em outra polêmica. Em 2022, ele tinha um show agendado em São Paulo, que foi cancelado após um vídeo ser postado na web. Oruam publicou no seu stories do seu Instagram, imagens dele cantando uma música do Comando Vermelho, principal facção do Rio de Janeiro. Porém, em São Paulo, a facção dominante é o PCC (Primeiro Comando da Capital).

Marcinho VP foi preso no ano de 1996, aos 20 anos, na Cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Ele foi condenado em 36 anos de prisão em regime fechado por como homicídio qualificado, formação de quadrilha, tráfico de drogas, entre outros.

Nas redes sociais, Oruam revela que seu maior sonho não é ter dinheiro e sim a liberdade do seu pai. “Acho que na minha vida meu maior sonho nunca foi dinheiro e fama sempre foi ter meu pai comigo, só nossa família sabe o que a gente passou”, escreveu o artista ao compartilha um print de uma notícia sobre a redução de pena de Marcinho VP.