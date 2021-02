Solange Almeida fala sobre sexo com namorado e revela local inusitado onde 'fazem amor'

Namorando desde junho de 2020, Solange Almeida e Monilton Moura tiraram a tarde de ontem (14) para responder os fãs no Instagram. E o que não faltou na conversa com os fãs foram perguntas picantes sobre a relação do casal. Em uma das perguntas, a cantora respondeu se preferia fazer sexo no claro ou escuro. "Fazemos no claro, no escuro, de manhã, de tarde, de noite, fazemos toda hora, de todo jeito, em todo canto", disparou.

Outro seguidor foi ainda mais ousado e indagou se já tinha rolado amor dentro do ônibus da banda da cantora. "Já, eu gosto", disse Monilton. "Bom né? Aquele balançadinho. A gente dá uma brincada", completou Solange.

Questionada sobre a diferença de idade entre o casal, Solange disse que o amado parece bem mais velho do que ela nas atitudes.

Monilton já disse que deseja ter filhos com a artista e que é apaixonado pela personalidade dela. "Ela é mulher de verdade", revelou. Vale lembrar, que em uma entrevista no programa Encontro com Fátima Bernardes, Solange destacou que a apresentadora lhe servia de inspiração após o anúncio do relacionamento com um homem mais novo.