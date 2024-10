Sobrinho de Jorge Fernando e ator de Vamp, da TV Globo, é morto a tiros

João Rebello Fernandes, ex-ator mirim da TV Globo e sobrinho do diretor Jorge Fernando, foi morto a tiros, aos 45 anos de idade, na noite desta quinta-feira (24). Ele estava na Praça da Independência, no centro de Trancoso, um famoso distrito turístico de Porto Seguro, no extremo sul da Bahia, quando tudo ocorreu.

Ele estava em um carro, próximo da praça, quando foi atacado e atingido por vários disparos, como informou o Radar News.

VEJA MAIS

Ao tomar conhecimento da notícia, a atriz Maria Carol Rebello, irmã de João, informou a Quem que está a caminho de Trancoso e que, no momento, 'não está em condições de falar' com a imprensa.

João Rebello era filho da atriz e diretora Maria Rebello e, além de ser irmão de Maria Carol, era também sobrinho do diretor de TV Jorge Fernando, que morreu em 2019.

Um dos papéis mais marcantes de João foi na novela Bebê a Bordo (1988), atualmente reexibida no canal Viva, na qual interpretou um filho maltratado pela mãe. O ator também se destacou em produções como Vamp (1991), Deus nos Acuda (1992) e Cambalacho (1986).

Ele estava afastado da TV desde Zazá, em 1997. João fez também uma participação em Divertics, da Globo, em 2013. Longe das telinhas há anos, o artista atuava como DJ e produtor, compartilhando nas redes sociais momentos de suas apresentações.