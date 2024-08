Site pornô sonda atleta eliminado por causa do órgão genital

Anthony Ammirati que é atelta do salto com vara e competiu nas Olimpíadas de Paris, viralizou na web por um motivo bem inusitado. O jovem de 21 anos ficou de fora da briga por medalhas por conta do seu órgão genital, que bateu no obstáculo e atrapalhou o que seria uma passagem perfeita.

Porém, o motivo da sua eliminação pode lhe render uma boa grana. Após o ocorrido, o francês ganhou inúmeros seguidores nas redes sociais e recebeu uma oferta para estrelar em um site pornô.

Imagem da eliminação de Anthony Ammirati viralizou na web. (Reprodução)

Em uma publicação, o TMZ informou que ele recebeu uma proposta de US$ 250 mil (cerca de R$ 1,5 milhão) da CamSoda para tirar a roupa em frente às câmeras.

“Se dependesse de mim, eu te premiaria pelo que todos viram, seu talento abaixo da cintura. Como amante de atividades centradas na virilha, adoraria lhe oferecer até US$ 250 mil em troca de um show de webcam de 60 minutos, no qual você exibe seus dotes, sem a trave, é claro”, diz uma carta do vice-presidente da empresa, Daryn Parker, endereçada ao atleta.

Ammirati não comentou sobre o assunto, mas lamentou a eliminação à Federação Francesa de Atletismo. “Estou um pouco arrasado porque não perdi nada na terceira tentativa a 5,70m”, declarou.

“O que perdi foi um pouco de salto no treinamento para ajustar as configurações. Apenas uma sessão técnica”, encerrou.

Antes do momento, ele contava com 12 mil fãs nas redes sociais e, hoje, o número já passou de 130 mil.