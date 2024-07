Polyana Viana, do UFC, abre OnlyFans e mostra barriga tanquinho com tatuagem do Naruto; veja fotos

A lutadora paraense de MMA, Polyana Viana, vem conquistando fãs tanto dentro quanto fora dos ringues do UFC. Além de suas habilidades nas lutas, a atleta exibe um lado mais sensual em suas redes sociais, incluindo o OnlyFans, plataforma conhecida por seus conteúdos para adultos.

A lutadora, que é fã de animes, especialmente Naruto, possui diversas tatuagens inspiradas na série e não hesita em mostrá-las aos seus seguidores. A combinação de beleza, força e sensualidade tem feito de Polyana uma das musas do OnlyFans. A atleta também exibe os cosplayers sensuais que faz de seus personagens favoritos.

Além de publicar conteúdos na plataforma adulta, a paraense também se tornou embaixadora do site. Polyana não é a única atleta de MMA a explorar o universo do OnlyFans. Nomes como Paige VanZant, Rachel Ostovich e Jéssica Bate-Estaca também encontraram na plataforma uma maneira de gerar renda extra e se conectar com seus fãs de um jeito mais íntimo. A venda de conteúdos exclusivos tem se tornado cada vez mais comum entre os atletas.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)