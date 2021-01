Ex-jogadora de basquete investe em fotos sensuais para ganhar dinheiro no OnlyFans

A ex-jogadora de basquete Amanda Costa decidiu apostar na plataforma OnlyFans, rede social onde o dono do perfil pode cobrar pelo acesso aos posts, focada em conteúdo adulto.

Há cinco anos aposentada das quadras, a ex-jogadora, que foi vice-campeã do Paulista de Basquete pelo Ribeirão Preto em 2005, se tornou influenciadora digital e acumula mais de 500 mil seguidores no Instagram, onde posta fotos provocantes e registros de seu tempo em quadra.

As fotos e vídeos na internet foram uma alternativa que Amanda encontrou de se manter trabalhando após casar com um engenheiro americano. Ela diz que chega a faturar até R$ 40 mil por mês com suas fotos e vídeos, voltadas ao público maior de 18 anos.