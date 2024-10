Sidney Magal perde mansão na Barra da Tijuca após processo judicial

O cantor Sidney Magal perdeu sua mansão, localizada na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Após quase três décadas de disputas judiciais, o imóvel foi leiloado por pouco mais de R$ 2 milhões. Isso é resultado da condenação do cantor em um processo que se arrastava desde 1994.

A ação judicial teve origem após um acidente envolvendo o entregador de jornais José Alberto de Souza. O profissional foi atacado por dois cães de Magal, um Pastor Alemão e um São Bernardo, em frente à residência do artista. Ao tentar se proteger ele acabou se jogando em um canal de esgoto.

O resultado do ataque dos cães foram graves lesões na perna do entregador. As consequências do acidente foram sérias, e José Alberto enfrentou infecções recorrentes decorrentes da lesão.

Um ano após o ocorrido, a Justiça determinou que Sidney Magal pagasse uma indenização de trinta salários mínimos ao entregador, porém, o valor não foi quitado na época. Por conta da dívida, a mansão foi colocada inicialmente em leilão por R$ 5 milhões.

Magal tentou vender o imóvel de forma privada, mas o Tribunal de Justiça bloqueou qualquer negociação, mantendo a propriedade penhorada. O processo de venda demorou anos para atrair interessados, mas, há cerca de oito anos, um comprador arrematou a mansão por R$ 2 milhões. Agora, o imóvel possui um novo proprietário, segundo informações divulgadas pelo jornalista Lo Bianco.