Show de Whindersson para 30 mil pessoas é liberado em Manaus

Whindersson Nunes vai se apresentar neste sábado, 11, na Arena Amazônia, em Manaus, com capacidade para 30 mil pessoas. O humorista posta nas redes sociais as imagens com os preparativos para o show e a magnitude do lugar. Um esquema de segurança sanitária foi montado para prevenir o contágio da Covid-19.

O Amazonas foi um dos estados que mais sofreu com a perda de vidas para a pandemia, no Brasil.

A organização do espetáculo tem divulgado que está sendo exigido o comprovante da imunização com as duas doses da vacina contra o novo coronavírus. Além disso, agentes da Vigilância Sanitária da Prefeitura de Manaus estarão realizando a fiscalização no evento, inclusive, para prevenir aglomerações. Ainda, o público não poderá assistir ao show em pé, mas somente sentado, e a venda de bebidas alcoólicas foi suspensa.

