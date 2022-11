Shakira é flagrada em praia com suposto novo affair; vídeo

O divórcio de um dos casais mais queridinhos do mundo das celebridades, Shakira e Piqué, deu o que falar após o jogador rapidamente ser clicado com uma nova namorada, a estudante Clara Chia Marti, de 23 anos. No entanto, agora foi a vez da cantora ser flagrada com um suposto novo affair, em uma praia da Cantábria, região autónoma da costa norte da Espanha.

VEJA MAIS

O registro foi feito na segunda-feira (28), pelo jornalista espanhol Jordi Martín, para o programa "El Gordo y La Flaca". Segundo as informações, Shakira viajou com seus dois filhos, Milan e Sasha, seu irmão, Tony, e um misterioso jovem loiro identificado como seu instrutor de surfe.

"Calma e relaxada, foi assim que encontrei Shakira nas praias da Cantábria, no local onde ela costuma praticar seu esporte favorito e na mesma casa onde costumava passar as férias com Gerard Piqué", disse o repórter, alegando que o rapaz da foto é o mesmo com quem Shakira foi vista "trocando olhares" em junho deste ano. Veja o vídeo:

"Desta vez ficou muito claro que Shakira e seu treinador se dão muito bem. Ele sempre zela por ela em todos os momentos, a ajudando com o traje, segurando sua mão e até em determinado momento ela se agarra a ele para não cair. O jovem também tirou um tempinho para fotografar Shakira com os filhos, mostrando que ele se dá bem não só com a cantora, mas também com as crianças", relatou o jornalista.

Ainda conforme as informações de Jordi, o instrutor de surfe viajou no avião privado com a família da autora do hit "Girl Like Me" e também entra na casa da "aluna" a qualquer hora.

Os boatos de separação entre Shakira e Piqué iniciaram em maio deste ano, quando a cantora descobriu uma suposta traição do ex-marido. O anúncio do divórcio foi feito em junho e em agosto, o atleta foi visto com sua nova namorada.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web em Oliberal.com)