Nova namorada de Piqué exige ser tratada igual à Shakira; entenda

Parece que o recente relacionamento de Gerard Piqué está passando por alguns problemas. Clara Chia Marti, a nova namorada do jogador, teria ficado muito aborrecida após uma viagem que os dois tiveram por Paris. A estudante de 23 anos chegou a dizer que quer ser tratada como Piqué tratava a ex-esposa, Shakira.

A briga entre o casal teria acontecido após repórteres abordarem os dois no embarque e no desembarque da viagem à França. Nas duas vezes, os jornalistas fizeram muitas perguntas sobre o início polêmico do relacionamento. Piqué não respondeu e apenas saiu andando. No entanto, Clara ficou para trás e foi bombardeada com os questionamentos.

De acordo com o programa de TV argentino Socios del Espectáculo, a estudante foi vista brigando com o jogador após ter sido deixada para trás. Clara ainda exigiu que Piqué a protegesse dos paparazzi, assim como fazia com Shakira. Vale a pena mencionar que, certa vez, o jogador chegou a jogar ovos nos fotógrafos que estavam incomodando a cantora colombiana e os filhos.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Ana Carolina Matos)