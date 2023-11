Sexta-feira de samba: Dudu Nobre e Arthur Espíndola realizam show grauito em Ananindeua

Dudu Nobre vai agitar a sexta-feira da Região Metropolitana de Belém com uma apresentação gratuita e inédita celebrando o samba, na noite de hoje, 17, a partir das 19h. O show, que ocorrerá na Praça de Alimentação de um shopping localizado em Ananindeua, é aberto ao público e terá a participação especial do sambista paraense Arthur Espíndola. Em entrevista ao Grupo Liberal, Dudu revelou que o público vai conferir um repertório cheio de clássicos para não deixar ninguém parado. “Vamos relembrar os sucessos, músicas, tema de novela, como, por exemplo, o da ‘A Grande Família’ e sambas-enredos”, complementou o músico.

Retornar ao Pará e poder realizar uma apresentação no município é uma grande satisfação para Dudu Nobre, que expressou sua felicidade em estar na terra que o recebe tão bem: “É sempre um prazer voltar à Belém do Pará, e poder participar de um evento tão bacana, podendo cantar com o Arthur [Espíndola], fazendo um show com grandes músicos paraenses que tocam e militam no samba”.

O carioca diz não conseguir esconder o carinho pelo público paraense e pela região amazônica. Em especial, expressou sua alegria ao dividir o palco com o paraense Arthur Espíndola, a quem Dudu se refere como “uma pessoa que eu tenho grande estima”.

E não é somente o público caloroso presente nos shows que conquistaram a admiração de Dudu Nobre. Questionado sobre suas preferenciais quando está no Pará, o músico revelou seu gosto por um fruto típico da região e a alegria de reencontrar os amigos de profissão.

“Quando chego no Estado, quero pegar um cupuaçu para provar, pegar um peixinho e sempre encontrar a rapaziada. É uma satisfação muito grande retornar”, afirmou aos risos.

Sempre muito atencioso com os fãs paraenses, Dudu destacou que o samba “Festa do Círio de Nazaré” não pode deixar de ser apresentando e tocado no palco, atendendo aos pedidos constantes do público local.

“Eu fiz uma gravação para o meu CD ‘Os Mais Lindos Sambas-Enredos de Todos os Tempos’. Nela, no meio da apresentação, entrou um carro alegórico com a Viviane Araújo representando a Santa [Nossa Senhora de Nazaré]. Essa é a gravação que a gente sempre tem que cantar porque as pessoas de Belém pedem demais toda vez que vou fazer um espetáculo”, relembrou o artista.

Sobre a cena do samba na região amazônica, o cantor elogiou a força do movimento, mencionando grandes representantes como Bilão, Luciano Cachorrão e o próprio Arthur Espíndola. Ele destacou o papel central de Belém como a capital do samba na Região do Norte, elogiando iniciativas como o projeto “Amazônia Samba”, que traz cantores e compositores de samba, que são ribeirinhos, para o Rio de Janeiro.

“Eu acabo sendo o reflexo da paixão que as pessoas têm pelo samba, já que fiz show pelo Estado do Pará inteiro, de Afuá a Belém. Todo mundo aí tem muita admiração muito forte pelo gênero musical e fico muito feliz de pode sempre estar vindo ao Pará fazer tantos shows”, declarou Dudu Nobre.

Novos projetos

Dudu Nobre completou 50 anos neste mês de novembro e já está com diferentes planos em vista. Um deles é com a música nova “Morena”, lançada no último dia 3, e a participação no samba-enredo do Carnaval de 2024 da Acadêmicos do Salgueiro. Ele participou da disputa e teve a música escolhida. O single aborda a causa indígena no Brasil, mais precisamente dos Yanomamis.

"Estou muito feliz com esse resultado. De uma maneira geral, o público abraçou de uma maneira ímpar", declarou o artista.

SERVIÇO

Aniversário do Shopping Metrópole Ananindeua

Data: 17 de novembro;

Horário: a partir das 19h;

Local: na Praça de Alimentação do shopping;

Entrada gratuita.