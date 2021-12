Arthur Espíndola grava roda de samba para um dos principais canais do gênero no país

Já está mais do que provado que o paraense tem samba no pé. E isso não é de hoje. O que o músico Arthur Espíndola pretende agora com seu novo projeto é mostrar para o Brasil que o estado mantém sim essa tradição.

Por isso, neste sábado (11), das 21h às 23h, na Cervejaria Cabôca, será feito o registro audiovisual da “A roda de samba do Arthur Espíndola” e o resultado será distribuído pelo canal do Leandro Brito, o maior e mais importante canal de samba e pagode da internet, e em todas as plataformas digitais de música.

Para quem ainda não conhece, o canal responsável por ajudar pequenos artistas a terem uma exposição positiva na internet, é uma das maiores referências em produção audiovisual. Seus conteúdos musicais viralizaram e projetaram artistas como “Menos é Mais”, “Di Propósito” e “Tiee”. Hoje, o canal do Leandro Brito possui cerca de 787 mil inscritos, 500 vídeos postados e mais de 188 milhões de visualizações.

Samba made in Pará

É nesse universo que Arthur pretende colocar o samba paraense. A ideia do projeto surgiu quando o músico conheceu pessoalmente Leandro Brito. "Na ocasião, ele sugeriu fazer alguma gravação para o canal, que é o mais importante sobre samba no Brasil. Para mim, seria interessante ter acesso aos milhares de inscritos no canal dele, que é uma referência. Muitos artistas que estouraram nacionalmente vieram de lá, do canal dele. Então, para mim foi uma abertura de porta muito boa", comenta.

Paralelamente, o cantor começou o projeto Roda de Samba do Arthur Espíndola. "Começamos em agosto, todos os sábados e as pessoas foram comparecendo, com uma energia bacana, por isso pensei que precisava levar isso para o canal", lembra.

Para o repertório deste sábado, Arthur conta que procurou seguir o formato do canal. "Nele são utilizadas regravações de músicas conhecidas, assim como músicas autorais, por isso nessa roda de samba teremos trabalhos de grandes sambistas do Brasil, como Arlindo Cruz, Benito di Paula, Fundo de Quintal, enfim, além das músicas da minha carreira, do meu trabalho, incluindo três inéditas. Mas o público pode esperar 'Retalhos de Cetim', do Benito, por exemplo, 'Não deixe o samba morrer', da Alcione, 'Andanças, da Beth Carvalho, enfim, um monte de músicas bacanas que todo mundo vai cantar junto", garante.

Repertório vai além do samba

O músico também promete mostrar uma rodada de carimbós, do Mestre Pinduca, tocada em ritmo de samba. "Ele vai estar lá participando comigo também, fazendo esse bloco de carimbó, tocado no ritmo de samba", antecipa.

Um dos diferenciais da roda de samba do músico é a participação do público sem a separação feita pelo palco "Na gravação será assim também, porque ela será totalmente fiel ao que acontece todos os sábados. Na verdade, o público é como se fosse um de nós. Somos doze músicos ao todo e o público é como se fosse o décimo terceiro músico, participando junto com a gente", resume.

Essa interação do público, na avaliação do músico, não é à toa. Ela vem de uma relação muito próxima do paraense com esse ritmo. "Eu sou cria do Rancho Não Posso Me Amofinar. Desde criança estava dentro da escola participando dos ensaios e dos desfiles. Então o samba surgiu na minha vida desde cedo e ele está dentro da nossa cultura musical. Temos um histórico de samba, o Rancho é a terceira escola de samba mais antiga do Brasil em atividade, isso mostra como nossa cultura do samba é forte", afirma.

Para ele, a gravação irá marcar um momento importante para o samba paraense. “Quero convidar a todos para participarem desse momento, porque o canal do Leandro Brito é uma exposição muito grande e com ele vamos poder mostrar para o Brasil inteiro e até para o mundo, a força que tem o nosso samba”, avalia.

A programação da casa começa às 14h com a apresentação da cantora Karen Tavares, Grupo Irreverência, em seguida, a Roda de Samba de Arthur Espíndola e para finalizar, haverá um baile com o cantor Gabriel Xavier.

Agende-se

Gravação da Roda de Samba do Arthur Espíndola para o canal de Leandro Brito

Data: Sábado (11), das 21h às 23h

Local: Cervejaria Cabôca

Ingresso: R$ 20