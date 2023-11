Seu Jorge recebe título de Embaixador da Cultura

O cantor, compositor e ator Seu Jorge recebeu, do Ministério da Cultura, o título de Embaixador da Cultura do Brasil. A cerimônia foi realizada nesta segunda-feira (27), em Brasília. O título foi criado por meio da Portaria n.º 95, publicada no Diário Oficial da União, e o cantor e ator é o primeiro a recebê-lo.

O governo do presidente Lula (PT), com esse título, reconhece e destaca a trajetória considerável do artista. “Ator que participou, assim como outros, do processo de fortalecimento e internacionalização do cinema brasileiro, Seu Jorge também possui consolidada carreira musical com sucesso no Brasil e no exterior”, diz o Ministério da Cultura em nota.

A Portaria declara que o título “é considerado prestação de serviço público relevante, não remunerado e não acarreta no reconhecimento de vínculo de trabalho”. O homenageado, quando aceita a honraria, isenta seus direitos de imagem à União - que vai poder veiculá-las com liberdade.

Em nota, o Ministério da Cultura também diz que a expectativa é que Seu Jorge apoie construções de ações fortalecedoras, por meio da arte, entre o Brasil e países do continente africano, do Caribe e da diáspora.

A honraria do título também permite que os homenageados sejam convidados a eventos nacionais e internacionais, com agendamento prévio. Além disso, aqueles que receberem o título, poderão colaborar para ampliar iniciativas e promover o Brasil internacionalmente.

Seu Jorge é um ícone na música brasileira. Nascido em 1970, o artista cresceu em uma favela de Belford Roxo, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Na música, Seu Jorge já conquistou o prêmio de Melhor Cantor no Prêmio Multishow 2009 e de Melhor Álbum Pop Contemporâneo no Grammy Latino 2012. Nos filmes "Cidade de Deus" (2002), "Tropa de Elite 2" (2010), "Medida Provisória" (2020) e "Marighella" (2021), o artista atuou.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão do Coordenador de Conteúdo de Cultura, Abílio Dantas)