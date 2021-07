Sertaneja Paula Mattos revela ser lésbica e casada há nove anos com mulher

Paula Mattos, cantora sertaneja consagrada nacionalmente com o hit "Que Sorte a Nossa", abriu o jogo sobre sua sexualidade, em entrevista ao canal do jornalista André Piunt, na última quarta-feira (14). A artista revelou que é lésbica e casada há nove anos com uma mulher. As informações são do Portal Famosos.

De acordo com Paula, ela se sentiu motivada a falar publicamente de sua orientação sexual após assistir à emocionante participação de Pabllo Vittar no “Caldeirão do Huck”. Paula também cita Anitta como uma das pessoas que a incentivou a se assumir.

“Marília [Mendonça] sabe, Gusttavo [Lima] sabe, Maiara e Maraísa sabem… Uma galera do meio sabe e respeita muito a gente, nosso relacionamento. Uma vez eu estava almoçando com a Anitta e ela é muito empresária, né? Acho muito f**a, admiro muito. E ela falou: Paula, é isso mesmo? Falei: é. Ela falou: cara, você tem que se assumir, tem que ser você. Você vai ver como isso vai ser libertador na sua vida”, contou.