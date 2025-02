Selton Mello posta dobradinha musical com o astro Jack Black; veja

Como um bom brasileiro ativo nas redes sociais, Selton Mello compartilhou no seu perfil no Instagram, nesta quarta-feira (5), uma dobradinha musical inusitada com o astro Jack Black. Junto com eles estavam Thandiwe Newton, Paul Rudd e Steve Zahn. O elenco está rodando a sequência de "Anaconda", franquia de terror que estreou em 1997.

No vídeo, Jack e Paul brincam e ainda falam em português. “No Natal, estamos chegando”.

"Que tal esse elenco, Brasil?😊🎬🔥Mas olha só que interessante bastidores, levando um som e tals Jack do nada improvisa uma música pro filme😂😂, destaque para Paul no batuque maroto✨. Estamos chegando no Natal💫. Não confundir com Steven Seagal👁️👄👁️", postou Selton.

Os fãs e as celebridades já estão comentando a publicação. Larissa Manoela escreveu: "Genial"; Tiago Iorc postou: "Steven Segal"; Oscar Magrini colocou: "Maravilha"; e muito mais.

De acordo com a revista americana "The Hollywood Reporter", a sequência de "Anaconda" tem direção de Tom Gormican e previsão de estreia para o Natal deste ano. Em stories postados no dia 17 de janeiro, Selton completou: "Jack e Paul, meus novos parceiros. Filmando algo bem louco aqui na Austrália".