Scooby diz que entrou no BBB 22 para ser reconhecido como surfista

Na casa do BBB 22, Pedro Scooby contou a Eliezer porque aceitou o convite para participar do reality. Ele disse que ficou famoso no Brasil por ser ex-marido de Luana Piovani e ex-affair de Anitta, e não pela profissão de surfista. "Tu nunca buscou a fama, né? Ela veio como consequência dos seus títulos, né?", questionou Eli. "É e teve uma coisa que saiu do meu controle que foi por causa dos meus relacionamentos", disse Scooby.

"Fora do Brasil ninguém me para por causa dos relacionamentos. Lá fora, em Portugal, o pessoal pede para tirar foto comigo por causa das ondas de Nazaré. Sou reconhecido pelo que eu faço", afirmou Scooby.

"Eu estando aqui, uma das coisas também que eu acho maneiro é desvincular o meu nome desse mundo dos meus relacionamentos... Eu entrei aqui e as pessoas sabiam de mim por causa dos meus relacionamentos e uma das coisas que eu acabei aceitando estar aqui é para as pessoas entenderem o que eu sou, o que eu faço, fora dos sites de fofoca. Acho que isso aqui é uma oportunidade", acrescentou.

"Eu não estava em um momento ruim na minha carreira, estava com os melhores patrocínios. Era só o fato de transformar toda essa ideia que tem aqui para o meu mundo. Eu entrei aqui e não penso em ser ator, trabalhar com outra coisa. Eu quero continuar sendo surfista, mas que eu possa levar mais pessoas para conhecer o meu mundo", disse.

"Isso, o seu mundo", concordou Eliezer. Scooby contou ainda que pediu para a equipe de redes sociais dele publicar vídeos dele surfando ondas gigantes "para as pessoas conhecerem o que eu faço".