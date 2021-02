Sasha desabafa sobre ser filha de Xuxa: 'Criaram muita expectativa em mim'

Aos 22 anos, a modelo Sasha Meneghel comentou sobre a pressão que recebeu por ser filha de Xuxa durante participação no programa "Caldeirão do Hulk", da Rede Globo, no último sábado (27).

"Criaram uma expectativa sobre o que eu deveria ser, como deveria agir, o que deveria falar ou até a questão de aparência, que é algo que ninguém mexe. Todo mundo esperava alguém de olhinho azul... Essa pressão foi meio que inevitável. Aconteceu", contou.

Sasha (Reprodução / Instagram)

O relato emocionante foi durante uma homenagem à Xuxa, que se derreteu quando ouviu a filha se declarar:

"Sinto muito orgulho de ser sua filha, da sua história, da mulher que você é, da verdade que passa para as pessoas e de tudo o que faz. Da forma como você demonstra amor e ama. Mãe, eu te amo muito, muito... você é meu exemplo", disse Sasha, que revelou ainda que está noiva de João Figueiredo.