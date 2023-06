São João da Thay: Influenciadora Thaynara OG almeja doar R$ 1 milhão para Unicef

Nesta quarta-feira, 07, ocorreu a festa oficial do São João da Thay. A anfitriã Thaynara OG recebeu os convidados no estacionamento do São Luís, em São Luís, no Maranhão. Desde o fim de semana, a maranhense relizou várias programações para os convidados, como visitas em pontos turísticos, pool party, sessão de cinema, dentre outros.

A festa que é beneficente, tem renda para projetos do Unicef. Além disso, é possível fazer doações também com links disponibilizados nas redes sociais.

Os shows deste ano foram de Léo Santana, Ivete Sangalo e Matheus Fernandes. Mas o furdunço vem dos próprios convidados, que ao longo de cinco dias aproveitam a programação, curtem cada momento e mostram tudo nos seus perfis nas redes sociais. Influenciadores, produtores de conteúdos e ex-BBBs são os principais convidados. Do Pará, os representantes são: Dina Carmona e Henrique Franco.

"A lista de convidados a gente faz de forma muito genuína, tem vários critérios: pessoas que eu admiro, o que o público maranhense quer ver, dentre outros. Fico feliz em saber que temos um evento com muita representatividade. Eu sempre trabalho para entregar a maior experiência possível, mas quero que isso não seja algo só da lista, só visual, mas que seja uma mudança interna, Então, eu preparo a equipe”, pontua a anfitriã.

Em coletiva antes do evento, Thaynara OG falou sobre a gratidão em influenciar socialmente pessoas, mas acima de tudo ser reconhecida com uma disseminadora do Maranhão. Em muito momentos durante a conversa, ela chegou a se emocionar e chorou. "Perceber que ao longo desses sete anos você virou a cara de uma região, isso é um resultado positivo para o nosso trabalho, que é genuíno e vem de muito amor. Tenho sangue nos olhos desse meu próposito que me motiva todos os dias", disse.

"Eu identifico que a identidade regional inspira as pessoas a falarem mais do seu lugar", acrescenta.

Os projetos sociais desenvolvidos pelo São João da Thay não se limitam apenas as doações uma vez ao ano, eles são fortificados de várias formas. Este ano, o foco é a evasão escolar, que atingirm índices elevados pós pandemia.

"A cada ano é um tema, proque minha vontade é de abraçar o mundo, mas não dá. É bom deixar claro, que o São João da Thay não é só doação, é informação também, e informação salva", finaliza.

ESTRUTURA

Para 2023, uma estrutura foi montada do zero no estacionamento do shopping, porém, o valor dos custos ainda está em aberto. Até o momento é de R$ 4 milhões, mas o retorno tanto para São Luís e as marcas que fazem parte desse momento, é garantido.

O que merece destaque é o valor doado com o lucro do São João da Thay. No ano passado foi de mais de 500 mil. "Ainda quero chegar e fazer um pix de um milhão para o UNICEF referente ao São João da Thay", sonha Thaynara OG.