Sandra Oh e Vincent Martella, o Greg de Todo Mundo Odeia o Chris, virão ao Brasil para CCXP 24

A atriz Sandra Oh virá ao Brasil para participar da CCXP 24. Conhecida pelo papel de Cristina Yang na série Grey's Anatomy, da ABC, a artista virá ao evento divulgar a série animada 'Invencível'. Além de Sandra, a atriz Gillian Jacobs e do produtor executivo e co-showrunner Robert Kirkman também estarão presentes.

O trio participa no dia 07 de dezembro do painel do Prime Video.

Vincent Martella, o Greg de Todo Mundo Odeia o Chris vai estar em todos os dias da CCXP, com sessões de Fotos & Autógrafos. O evento ocorre do dia 05 a 08 de dezembro, no São Paulo Expo.

O escritor paraense Ulisses Campbell estará ao lado de um time de famosos em um painel para falar sobre os criminosos que estão na Penitenciária Tremembé. Participam do momento a atriz Marina Ruy Barbosa que falará sobre a experiência de viver a assassina Suzane von Richthofen ao lado de Felipe Simas (Daniel Cravinhos) e Bianca Comparato (Anna Carolina Jatobá).

Da série 'A Roda do Tempo' virão os atores Josha Stradowski e Madeleine Madden, além do showrunner Rafe Judkins. Nicole Wallace, Victor Varona e Eva Ruiz falarão sobre a trilogia 'Sua Culpa'. Da série de ação 'Reacher' virão Alan Ritchson, Maria Sten e o autor Lee Child. Já os produtores executivos Dave Wilson e Tim Miller falarão de 'Nível Secreto'.

Também terão outros atores internacionais na CCXP 24, como Matt Smith, que ficou famoso por protagonizar Doctor Who (2005) e atualmente pode ser visto como Daemon Targaryen na série Casa dos Dragões, e Giancarlo Esposito de Breaking Bad.