Samantha Schmütz alfineta Luciano Huck após apresentador dizer que votou em branco

Samantha Schmütz publicou uma suposta direta para Luciano Huck na manhã desta quarta-feira (16), um dia após o apresentador dizer em sua entrevista para o "Conversa com Bial", na noite de terça-feira (15), que votou em branco nas eleições de 2018. As informações são do UOL.

Em seu perfil no Instagram, a atriz de 42 anos compartilhou um post do Twitter dizendo que que aqueles que votam ou votaram em branco em eleições são coniventes com o governo do atual presidente do Brasil, Jair Bolsonaro (sem partido). No entanto, a artista apagou a postagem depois.

"Quem votou em branco em 2018 e continua afirmando que votaria de novo é conivente com tudo o que está acontecendo no país. Se toda a destruição e genocídio promovidos por Bolsonaro não mudou a sua opinião é porque você é parte do problema", dizia o post.