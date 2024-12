Sabrina Sato tem ensaio com Vila Isabel cancelado após tiroteio

A escola de samba Unidos de Vila Isabel, que tem Sabrina Sato como rainha de bateria, cancelou seu ensaio de rua nesta quarta-feira (11/12). A decisão, segundo a agremiação, foi tomada por ‘razões de segurança’, em decorrência de novos episódios de violência na região da Zona Norte do Rio de Janeiro.

Em nota oficial divulgada nas redes sociais, a escola de samba lamentou os constantes ataques à comunidade local. “Nossa agremiação lamenta profundamente a violência da qual a nossa comunidade tem sido constantemente vítima. Por mais uma noite consecutiva, os moradores do nosso bairro sofreram com esse problema recorrente da nossa cidade”, diz o comunicado.

Confira:

Embora a escola não tenha detalhado os motivos do cancelamento, a colunista Fábia Oliveira revelou, com exclusividade, que a decisão está relacionada a novos tiroteios na região, resultado de confrontos entre facções criminosas rivais.

A quadra da Unidos de Vila Isabel fica próxima à entrada do Morro dos Macacos, comunidade dominada pela facção Terceiro Comando Puro (TCP). A disputa pelo controle do tráfico de drogas na região com o Comando Vermelho (CV) tem intensificado os confrontos nos últimos dias.