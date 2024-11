Sabrina Sato celebra volta do 'The Masked Singer' com look transparente

Sabrina Sato comemorou o retorno do aguardado programa “The Masked Singer” em uma publicação feita no Instagram, nesta quarta-feira (13/11). A apresentadora, conhecida por seu carisma e humor inconfundível, retornou aos estúdios para mais uma temporada do reality musical, um dos maiores sucessos da grade nacional. Ela participou da coletiva de imprensa sobre o projeto.

Protagonizando um momento divertido, Sabrina, ao ouvir um elogio da amiga Tatá Werneck, apresentadora de "Lady Night" e também parte do elenco do programa, resolveu brincar e carregou Tatá no colo. "Sabrina é uma unanimidade. Todo mundo ama", declarou Tatá com carinho, selando a amizade e a admiração entre as duas.

Para o próximo ano, a apresentadora também estreia o reality show "Minha Mãe com seu Pai", uma produção original do Globoplay que Sabrina comanda. O programa, que promete romance e diversão, está previsto para estrear em 2025.