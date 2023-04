Roy Rosselló, ex-integrante do Menudo, relata ter sido abusado por ex-empresário do grupo

O cantor porto-riquenho Roy Rosselló, ex-integrante do grupo Menudo, afirmou durante uma entrevista exibida nesta terça-feira (18) que foi abusado sexualmente pelo empresário do grupo, Jose Menendez, assassinado em 1989 pelos próprios filhos.

Roy, que atualmente mora no Brasil e é missionário religioso, fez parte do grupo musical entre 1983 e 1986, ao lado de Ricky Martin, Johnny Lozada, entre outros. Atualmente com 51 anos, a revelação foi feita no documentário “Menendez+Menudo: Boys Betrayed”, que está previsto para ser lançado no próximo dia 2 de maio. Veja o trailer:

Roy Rosselló conta que, aos 14 anos, visitou a casa do empresário em Nova Jersey, nos Estados Unidos, onde afirma ter sido drogado e estuprado. O jovem ainda revela outras situações de abuso que sofreu enquanto fazia parte da banda. Menendez era um executivo da RCA Records, gravadora com a qual a banda assinou seu contrato na época.

Lyle e Erik Menendez, com 21 e 18 anos na época, respectivamente, mataram Jose Menendez e sua esposa, Mary Louise, em agosto de 1989, na Califórnia (EUA). Os dois foram acusados de terem matado seus pais para ficarem com a fortuna da família, estimada em 14 milhões de dólares na época.

Apesar disso, os irmãos declararam que mataram os pais por terem sido violentados sexualmente por anos por Menendez e afirmaram ter medo do casal. Ambos os irmãos estão presos, condenados à prisão perpétua. Não se sabe se a declaração de Rosselló terá algum impacto em suas condenações.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)