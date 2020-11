Filha de Fafá de Belém revelou abuso sexual na infância: ‘Levei 17 anos para contar’

Impulsionada pela campanha “Precisamos falar sobre abuso”, encabeçada pela jornalista Ana Paula Araújo, Mariana Belém, filha de Fafá de Belém, usou as redes sociais na última terça-feira (24), para relatar que foi abusada por homem adulto quando tinha apenas sete anos de idade. Ela revelou que só teve coragem de sobre o assédio à mãe 17 anos após o ocorrido.

A atriz diz que só agora, 33 anos depois, ela relatou à cantora detalhes do crime. Mariana diz que Fafa "sempre foi" sua "parceira e confidente", mas não teve coragem de contar a ela sobre o assédio.

"Só por um milagre não fui ainda mais violentada. Algo me fez correr porque achei errado um homem que deveria cuidar de mim estar passando a mão dentro do meu biquíni, colocando a minha mão no pênis dele e pedindo para eu 'dar beijo' naquela parte do corpo dele", escreveu Mariana, na publicação do Instagram.

"Algo fez minha mãe chegar enquanto eu corria dele. Algo ali me salvou de algo pior. Levei 17 anos para contar por alto. E esses detalhes grotescos acima eu só contei quando moramos juntas durante essa pandemia (33 anos depois do ocorrido)”, afirmou.

"Consegui não viver com traumas maiores. Mas nunca esqueci. E quem não teve terapia? Informação? Uma mãe confidente?", questionou ao se lembrar de detalhes do abuso e que trabalhou o trauma com uma psicopedagoga.

"Quando você chorou me ouvindo te contar, pensei: 'será que meu relato pode encorajar outras pessoas? Ou ao menos confortar quem também ficou quieta por medo e vergonha? Será que meu relato pode abraçar outras pessoas?'. Tomara”, concluiu.

Por fim, Mariana, agradeceu Ana Paula por incluir seu depoimento no livro "Abuso - A Cultura do Estupro no Brasil" (Globo Livros), lançado em outubro deste ano.