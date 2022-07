Rolou? Yasmin Brunet teria ficado com João Guilherme no aniversário de Luísa Sonza

Que a festa de aniversário da cantora Luísa Sonza deu o que falar todo mundo sabe, mas um boato que está enlouquecendo os internautas é uma suposta ficada da modelo Yasmin Brunet com o queridinho do momento, João Guilherme. Os dois teriam trocado beijos na festa realizada na segunda-feira (18), segundo um vídeo que vem circulando na web, que recebeu até mesmo um comentário de Bianca Andrade, a Boca Rosa.

No suposto flagra, o filho de Leonardo e a Yasmin aparecem em um canto totalmente escuro, mas, apesar das afirmações do fica, não dá pra ver o rosto dos artistas devido a escuridão e nem se de fato rolou a ficada. Veja:

Nos comentários, Bianca Andrade se manifestou sobre o vídeo. "O moleque é danado, menina! Tô dizendo", disse. Vale lembrar que João e Bianca já ficaram e, na época, a influencer e empresária foi bastante criticada por ter 27 anos e o ator 20. "Fui tanto nisso de empreendedorismo, de querer amadurecer minha imagem, [mas] mano agora as pessoas acham que tenho muito mais do que de fato tenho. Quantos caras de 27 pegam meninas de 20. Fiquei bem chocada", declarou Bianca no podcast PocCast sobre a ficada.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)