Rodrigo Sant’anna e Thalita Carauta rompem amizade de 20 anos; entenda

A notícia de que Rodrigo Sant’anna e Thalita Carauta teriam deixado de se falar surpreendeu os fãs dos atores nesta quinta-feira (17). Famosos por interpretar a dupla Valéria e Janete, no programa “Zorra Total”, os dois mantinham uma amizade de mais de 20 anos, época em que iniciaram a carreira e ainda não eram conhecidos do grande público.

VEJA MAIS

Rodrigo e Thalita se conheceram quando estavam dando os primeiros passos na TV. A notícia de que romperam a amizade e também a parceria profissional surpreendeu os amigos próximos aos atores. Após a descoberta, muitos afirmaram que o verdadeiro motivo do desentendimento entre os atores ainda é um mistério para muitos.

Além de não se falarem, Rodrigo e Thalita também deixaram de se seguir nas redes sociais. Os dois fizeram grande sucesso juntos, há dez anos, no “Zorra Total”. A carreira de ambos decolou depois da febre que viraram os personagens na época. Atualmente Rodrigo faz parte do elenco do seriado Plantão sem Fim, do Multishow. Já Thalita tem feito sucesso na novela “Todas as Flores”, do Globoplay.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora Web de OLiberal.com, Ana Matos)