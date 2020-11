Thalita Carauta festeja aniversário da namorada atriz em sítio

Não teve aglomeração ou festa com grupo de amigos, o aniversário da atriz Tamirys Ohana foi cercado de verde, tranquilidade, além, é claro, da presença da amada, a atriz Thalita Carauta. Para celebrar a data, as duas se refugiraram num sítio, em meio à natureza. Tamirys, que completa 27 anos, fez questão de posar ao lado da namorada e publicou dois dos registros para seus seguidores: um em cima de uma pedra e outra em frente a uma capela antiga, com as inscrições "São João- 1944".

"Atualizando a semana do aniversário com sucesso", afirma Tamirys sobre as imagens, sem revelar qual foi o destino escolhido pelo casal. Pouco importa o local, porém, para os seguidores dela, que desejaram felicidades pelo aniversário e celebraram o amor das duas atrizes: "Não aguento esse casal", consta de um dos comentários. "Lindeza", diz outro recadinho deixado para as duas.

Thalita foi mais discreta. Publicou apenas uma imagem da pequena igreja e escreveu: "Viva!".

Thalita e Tamirys se aproximaram nos bastidores das gravações da segunda temporada da série "Segunda chamada", em São Paulo. Quando o trabalho foi interrompido por causa da pandemia, elas resolveram ficar juntas e não se desgrudaram mais.

Com Tamirys, Thalita vive o primeiro relacionametno desde o término com a escritora e diretora Aline Guimarães. Juntas, elas são mães de Bento, de 6 anos.