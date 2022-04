Rodrigo Mussi vai ser transferido para reabilitação nesta semana, diz irmão do ex-BBB 22

Nos próximos dias, Rodrigo Mussi, que estava internado na UTI após um grave acidente de carro, tem apresentado melhoras e vai ser transferido para a reabilitação. A informação foi confirmada pelo irmão do ex-BBB, Diego, à Revista Quem, nesta segunda-feira (25/04).

De acordo com Diego, Rodrigo vai começar a ser acompanhado por uma equipe de saúde multidisciplinar, com direito a fisioterapeuta, fonoaudiólogos e neurologista para tratar e reverter as possíveis sequelas do acidente.

"O importante agora é ele ficar 100%, recobrar a memória, a pancada foi muito forte e é normal ter esse ‘deficit’ de memória que ele apresenta. Ele é um milagre, chegou em estado muito gravíssimo no hospital, reanimado duas vezes e em menos de um mês, já vai ser transferido para a reabilitação”, afirmou o irmão do ex-BBB durante a entrevista.

(Estagiária Amanda Martins, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)